CAN 2027 : Tirage au sort mardi au Caire

17-05-2026

La Confédération Africaine de Football effectuera au début de cette semaine le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. La cérémonie aura lieu le mardi 19 mai au siège de la Fédération Egyptienne de Football au Caire, en Egypte.

Quarante-huit sélections, y compris les trois pays hôtes, seront engagées dans la course à la qualification .

Les 48 pays seront répartis en 12 groupes de quatre, avec les deux premiers de chaque poule qui seront qualifiés pour la phase finale.

Dans les groupes comportant l’un des pays hôtes, une sélection supplémentaire obtiendra également son billet pour la compétition.

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