Coupe de Tunisie : Le Stade Tunisien premier finaliste

Le Stade Tunisien revient en finale, une année après avoir remporté la dernière édition. Les Stadistes ont obtenu leur billet sur le terrain de l’Union Sportive de Monastir. Après un match nul (0/0), les deux équipes ont disputé les prolongations, mais aucune n’a trouvé la faille.

Ce n’est que lors de la séance des tirs au but qu’elles se sont départagées. Le club du Bardo s’est imposé (4/3) et connaitra ce dimanche son adversaire après la confrontation entre l’US Ben Guerdane et l’Espérance de Tunis.