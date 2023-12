Coupe de Tunisie : Les résultats du tirage au sort du second tour préliminaire

La Ligue Nationale de Football Amateur a effectué la aujourd’hui le tirage au sort du second tour préliminaire de la Coupe de Tunisie pour les clubs de la Ligue Nationale Amateurs Niveaux 1 et 2.

Les matches de ce tour seront disputés les 06 et 07 janvier 2024.

Ennahdha Sport Jammel Vs Chiheb Ouerdanine

FS Zramdine Vs JS Boumerdes

AS Menzel Ennour Vs US Ksour Essef

PS Sakiet Eddaier Vs RS Bir Bouregba

ES Aloui Vs Safia Ksour

AS Menzel Jemil Vs CS Djerissa

ES Beni Khalled Vs Stir Zarzouna

AS Mehamedia Vs Khadhra Sport

Grombalia Sport Vs FC Bizerte

CS Menzel Bouzalfa Vs ES Gaafour

ES Tazarka Vs US Jedaida

ES Bouchamma Vs CS Bir El Hfay

OS Chenini Vs US Sbeitla

Baath Regueb Vs Olympique Ben Guerdane

(AS Djerba ou AS Teboulba) Vs Horizon Sportif Karkar

US Boussalem Vs US Carthage

SA Menzel Bourguiba Vs ES Kerib

Wided Hamma Vs PS Skhira

JS Mannouba Vs Wided Sers

Nasrallah Sport Vs Al Ahly Sfaxien

Sfax Railways Sports Vs Lassouada Sport

Olympique Ghannouch Vs AS Lela

Hirondelle Kalaa Kbira Vs Kerkenah Sport

AS Zaouiet Sousse Vs CS Akouda

CS Bembla Vs US Ksibet Mediouni

Teboulbou Sport Vs US Djerba Ajim

Mine Sportive Métlaoui Vs AS Degueche

Exempts : CO Transports, US Borj Cedria, FC Mdhilla, CS Mejez El Bab