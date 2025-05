Coupe de Tunisie : L’Espérance rejoint le Stade Tunisien en finale

Grâce à un but de Belaïli en première mi-temps, un autre de Sasse à la reprise et un troisième de Rodrigues en fin de match, l’Espérance Sportive de Tunis a obtenu son billet pour la finale de la Coupe de Tunisie aux dépens de l’Union Sportive de Ben Guerdane.

Les Sang et or affronteront le Stade Tunisien, vainqueur de l’édition 2024 et tenteront de soulever à nouveau le trophée qu’ils n’ont plus gagné depuis 2016 face au Club Africain.