Coupe de Tunisie : Qualification historique pour la JSO

21-05-2026

La JS Omrane s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de Tunisie après sa victoire aux tirs au but face au PS Sakiet Eddaier (1-1, 4-3 TAB).

Grâce à ce succès, la JS Omrane décroche son billet pour les demi-finales où elle recevra l’Espérance Sportive de Tunis.

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