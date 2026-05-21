Coupe de Tunisie : Qualification historique pour la JSO

La JS Omrane s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de Tunisie après sa victoire aux tirs au but face au PS Sakiet Eddaier (1-1, 4-3 TAB).

Grâce à ce succès, la JS Omrane décroche son billet pour les demi-finales où elle recevra l’Espérance Sportive de Tunis.