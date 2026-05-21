Coupe de Tunisie : L’Espérance déroule à Bouhajla

Tenante du titre, l’Esperance Sportive de Tunis vient d’atteindre le dernier carré de la Coupe de Tunisie de football.

Les Sang et or ont dominé l’EBS Bouhajla (0/3) grâce à Ben Ali en première période et deux réalisations de Dhaou et Touati à la reprise.

Les Esperantistes rejoignent le CS Sfaxien et l’ES Zarzis en demi-finale. Ils affronteront le vainqueur entre la JS Omrane et l’ES Sakiet Eddeyer.