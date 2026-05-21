Formation rentrante de l’ES Tunis face au BS Bouhajla

Voici la composition rentrante de l’Espérance de Tunis qui affrontera cet après midi le BS Bouhajla pour le compte des quarts de finale de la Coupe de Tunisie :

Amanallah Memmiche, Mohamed Ben Ali, Hamza Jelassi, Yassine Meriah, Nidhal Laifi, Houssem Tka, Moez Haj Ali, Hamza Rafia, Chiheb Jebali, Amanallah Hemidhi, Achraf Jabri.