Formation rentrante de l’ES Tunis face au BS Bouhajla
21-05-2026
Voici la composition rentrante de l’Espérance de Tunis qui affrontera cet après midi le BS Bouhajla pour le compte des quarts de finale de la Coupe de Tunisie :
Amanallah Memmiche, Mohamed Ben Ali, Hamza Jelassi, Yassine Meriah, Nidhal Laifi, Houssem Tka, Moez Haj Ali, Hamza Rafia, Chiheb Jebali, Amanallah Hemidhi, Achraf Jabri.
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