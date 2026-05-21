Formation rentrante de l’ES Tunis face au BS Bouhajla

21-05-2026

Voici la composition rentrante de l’Espérance de Tunis qui affrontera cet après midi le BS Bouhajla pour le compte des quarts de finale de la Coupe de Tunisie :

Amanallah Memmiche, Mohamed Ben Ali, Hamza Jelassi, Yassine Meriah, Nidhal Laifi, Houssem Tka, Moez Haj Ali, Hamza Rafia, Chiheb Jebali, Amanallah Hemidhi, Achraf Jabri.

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