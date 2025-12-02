Coupe d’Italie : La Juventus en quart de finale

02-12-2025

La Juventus s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie en s’imposant 2-0 face à l’Udinese à l’Allianz Stadium. Les Bianconeri ont pris l’avantage en première mi-temps grâce à un but contre son camp de Matteo Palma à la 23e minute.

Après la pause, la Juventus a continué à exercer une domination solide, et c’est le milieu de terrain Manuel Locatelli qui a scellé le score à la 68e minute en transformant un penalty. L’Udinese n’a pas réussi à réellement inquiéter la défense turinoise, et la Vieille Dame a géré la fin de match avec autorité, assurant sa place pour la suite de la compétition.

Fil d'actualités

La Liga-J15 : Tour de force du Barça contre l’Atletico Madrid

02-12-2025

Coupe d’Italie : La Juventus en quart de finale

02-12-2025

Premier League-J14 : City domine Fulham au terme d’un match fo

02-12-2025

Coupe arabe 2025 : Résultats des matchs de mardi

02-12-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

La Liga-J15 : Tour de force du Barça contre l’Atletico Madrid

02-12-2025

Coupe d’Italie : La Juventus en quart de finale

02-12-2025

Premier League-J14 : City domine Fulham au terme d’un match fou

02-12-2025

Coupe arabe 2025 : Résultats des matchs de mardi

02-12-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025