Coupe d’Italie : La Juventus en quart de finale

La Juventus s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie en s’imposant 2-0 face à l’Udinese à l’Allianz Stadium. Les Bianconeri ont pris l’avantage en première mi-temps grâce à un but contre son camp de Matteo Palma à la 23e minute.

Après la pause, la Juventus a continué à exercer une domination solide, et c’est le milieu de terrain Manuel Locatelli qui a scellé le score à la 68e minute en transformant un penalty. L’Udinese n’a pas réussi à réellement inquiéter la défense turinoise, et la Vieille Dame a géré la fin de match avec autorité, assurant sa place pour la suite de la compétition.