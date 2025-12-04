Coupe d’Italie : La Lazio élimine Milan

La Lazio s’est imposée 1-0 face à l’AC Milan au Stadio Olimpico lors des huitièmes de finale de la Coppa Italia, éliminant ainsi le champion de la compétition de manière précoce. Après une première période très disputée sans but, la seule réalisation du match est intervenue à la 71e minute par l’intermédiaire de Mattia Zaccagni, qui a repris un centre de Nuno Tavares.

Malgré une fin de match sous haute tension et quelques tentatives de l’AC Milan pour égaliser, la défense des Biancocelesti a tenu bon, permettant à son équipe de se qualifier pour les quarts de finale et de prendre sa revanche sur la défaite subie contre les Rossoneri quelques jours plus tôt en Serie A.

