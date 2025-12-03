Coupe d’Italie : L’Inter en quart de finale

03-12-2025

L’Inter Milan s’est largement imposé 5-1 face à Venezia lors des huitièmes de finale de la Coppa Italia à San Siro, assurant ainsi sa qualification pour les quarts de finale. Les Nerazzurri, menés par Cristian Chivu, ont rapidement pris l’avantage en première mi-temps grâce à des buts d’Abdoulaye Diouf (18e), Francesco Pio Esposito (20e), et un premier but de Marcus Thuram (34e).

En seconde période, Thuram a réalisé un doublé (51e), avant que Richie Sagrado (66e) ne sauve l’honneur pour Venezia, mais Abdoulie Bonny (75e) a rapidement rétabli l’écart en scellant le score final.

