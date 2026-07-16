Coupures d’eau : la SONEDE pointe les délestages électriques et la vétusté du réseau

Malgré une amélioration des réserves des barrages, des perturbations et des coupures dans l’approvisionnement en eau potable persistent dans plusieurs régions. Le directeur régional de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) pour le Grand Tunis, Mounir Dridi, a attribué cette situation à plusieurs facteurs techniques et conjoncturels, notamment aux coupures répétées d’électricité.

Dans une déclaration à la radio Mosaïque FM, Mounir Dridi a expliqué que les coupures d’eau se répartissent en trois catégories : des coupures programmées, liées à des travaux de maintenance des réseaux et annoncées à l’avance ; des coupures imprévues, dues à des ruptures de canalisations nécessitant une intervention urgente ; ainsi que des coupures liées aux opérations de délestage électrique, qui affectent le fonctionnement des stations de pompage.

Il a précisé que la majorité des coupures récentes s’expliquent par les interruptions d’électricité, l’arrêt du courant entraînant celui des stations de pompage. Le retour à un approvisionnement normal nécessite ensuite un certain délai après le rétablissement du courant.

Un réseau vieillissant sous forte pression

Le responsable a indiqué que le réseau subit également une forte pression durant les périodes de pointe, notamment vers 13h et 19h, moments où la consommation d’eau augmente d’environ 150% par rapport aux niveaux habituels, ce qui peut entraîner des perturbations temporaires dans la distribution.

Mounir Dridi a souligné qu’une partie importante du réseau de distribution est aujourd’hui vétuste, certaines canalisations dépassant 70 ans d’âge, ce qui accroît les risques de ruptures et de fuites. Il a précisé que la SONEDE mène un programme régulier de renouvellement et de maintenance, couvrant environ 2 000 kilomètres de réseau par an.

Il a ajouté que les services de la société enregistrent en moyenne 70 ruptures de canalisations par jour, ainsi qu’environ 200 000 fuites d’eau par an. Le rendement du réseau de distribution est ainsi estimé à 75%, tandis qu’environ 25% de l’eau est perdue en raison des fuites et des ruptures.

Selon lui, ces chiffres soulignent l’importance de poursuivre les programmes de maintenance et de rénovation afin d’améliorer la qualité des services et de réduire les pertes d’eau.