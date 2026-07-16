Le ministère des Affaires religieuses annonce l’ouverture officielle de la saison de la Omra 2026-2027

Le ministère des Affaires religieuses a annoncé, ce jeudi, l’ouverture officielle de la saison de la Omra pour l’année 1448 de l’Hégire (2026-2027), à la suite de la décision des autorités saoudiennes de lancer cette nouvelle saison et de la publication, le 13 juillet, des directives encadrant son organisation.

Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, le ministère a précisé que cette ouverture s’inscrit dans le cadre des dispositions fixées par les autorités compétentes d’Arabie saoudite, relatives notamment aux procédures de voyage, d’hébergement et d’encadrement des pèlerins tout au long de la saison.

Un contrat obligatoire entre agences et pèlerins

Le ministère a par ailleurs appelé les agences de voyages agréées, ainsi que les personnes souhaitant accomplir la Omra, à se conformer aux procédures en vigueur, insistant sur l’obligation de conclure un contrat de Omra entre les deux parties. Ce document, dont le modèle est disponible sur le site officiel du ministère, vise à garantir les droits et engagements de l’agence de voyages comme du pèlerin, en précisant les prestations convenues, les conditions de séjour, ainsi que les modalités de transport, d’hébergement et d’assistance.

Les directives complètes relatives à l’organisation de la saison de la Omra 1448 de l’Hégire — détaillant les conditions, procédures et obligations des différents intervenants — sont consultables sur le site du ministère des Affaires religieuses.