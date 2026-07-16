Tunis, capitale du tourisme arabe 2027 : le ministère mise sur la digitalisation

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat poursuit ses préparatifs en vue de la désignation de la Tunisie comme capitale du tourisme arabe pour 2027.

Invité, ce jeudi 16 juillet 2026, dans la matinale sur les ondes de la Radio Nationale, le directeur des études et de la coopération internationale à l’Office national du tourisme tunisien, Aymen Rahmani, a indiqué que ces préparatifs concernent notamment le volet numérique, précisant que la digitalisation permettra d’évaluer la performance et la rentabilité du secteur, tout en se rapprochant davantage des touristes et visiteurs souhaitant se rendre en Tunisie.

Promotion numérique et plateforme interactive

Il a évoqué les opérations de promotion de la destination tunisienne à travers les médias numériques, les réseaux sociaux et les plateformes en ligne, facilitant les réservations à distance et permettant de découvrir l’ensemble du patrimoine culturel, historique et touristique du pays. Il a également mentionné une plateforme numérique en cours de développement, destinée à intégrer le programme de l’événement « Tunisie, capitale du tourisme arabe », l’ensemble des activités prévues, ainsi qu’une carte interactive dédiée.

Aymen Rahmani a affirmé que la Tunisie s’engagerait résolument dans la digitalisation du secteur touristique, en intensifiant la promotion numérique de la destination, sans pour autant abandonner les autres canaux de promotion traditionnels.

Une transformation numérique à court et long terme

Il a précisé qu’une partie de cette transformation numérique se concrétiserait à court terme, tandis que la mutation globale s’inscrira dans le cadre du Plan de développement 2026-2030. Il a par ailleurs annoncé le lancement prochain de la digitalisation du parcours de l’investisseur, afin de simplifier les procédures et de favoriser un saut qualitatif dans le secteur touristique, en synergie avec les autres secteurs économiques.

Il a enfin souligné que le secteur de l’artisanat occupait une place importante dans le paysage touristique, les efforts se poursuivant pour promouvoir les produits artisanaux tunisiens, tourisme et artisanat étant, selon lui, deux secteurs complémentaires.