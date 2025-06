Crash d’un avion d’Air India en Inde : 242 personnes à bord, les secours sur place

Un avion de la compagnie Air India s’est écrasé ce jeudi 12 juin peu après son décollage de l’aéroport d’Ahmedabad, dans le nord-ouest de l’Inde, alors qu’il était en route vers l’aéroport londonien de Gatwick. Le drame, confirmé par les autorités aéroportuaires, les pompiers et la compagnie aérienne, a provoqué une onde de choc nationale et internationale.

Selon un communiqué officiel, l’appareil, un Boeing 787 assurant le vol AI171, a décollé à 13h39, heure locale (10h09 à Paris), avant d’émettre un signal de détresse (appel « MAYDAY ») puis de disparaître des radars. Le crash a eu lieu en dehors du périmètre de l’aéroport, peu après le décollage.

À bord se trouvaient 242 personnes, dont deux pilotes et dix membres d’équipage. Parmi les passagers figuraient 169 ressortissants indiens, 53 Britanniques, un Canadien et sept Portugais. Aucun bilan officiel n’a encore été communiqué par les services de secours, qui sont toujours à pied d’œuvre.

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a adressé ses pensées aux victimes et à leurs proches, qualifiant ce moment de « profondément éprouvant ». De son côté, le PDG d’Air India, Natarajan Chandrasekaran, a confirmé « avec une immense tristesse » l’accident, tandis que le ministre indien de l’Aviation civile, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, s’est dit « choqué et accablé ». Il a assuré que tous les moyens étaient mobilisés pour assurer une réponse rapide et efficace.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce tragique accident, qui pourrait être l’un des plus graves impliquant un vol commercial en Inde ces dernières années.

Gnetnews