CRB-Manolovic : « L’Espérance ne nous arrêtera pas »

Le coach serbe du CR Belouizdad a parlé du choc qui opposera son équipe à l’Espérance Sportive de Tunis ce samedi au stade 5 juillet pour le compte de la manche aller des quarts de finale de la C1. Manolovic a déclaré : « Nous affronterons un adversaire redoutable et habitué à ce type de rendez-vous. Ce ne sera pas du tout facile, mais nous ne partons pas vaincus. Nous devons rester concentrés tout au long du match et faire très attention aux détails. Notre objectif est d’aller le plus loin possible dans cette compétition et l’Espérance ne nous arrêtera pas ».

GnetNews