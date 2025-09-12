CS Sfaxien : Trois joueurs déclarent forfait contre le Club Africain

L’entraineur du Club Sportif Sfaxien Mohamed Kouki a confirmé l’absence de plusieurs joueurs au cours du prochain match face au Club Africain.

Ali Maaloul, de retour de blessure, Hamza Mathlouthi, pas encore prêt physiquement, ainsi que Travis Mutyaba, revenu tardivement, ne seront pas présents au coup d’envoi du match de la 5ème journée de Ligue 1.

Le Club Sportif Sfaxien sera opposé ce dimanche au stade Hamadi Agrebi de Rades au Club Africain.