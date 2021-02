CSS-Boujelbene : « Défaite imméritée, mais parcours positif »

Le Club Sportif Sfaxien a concédé la défaite sur le terrain de l’Olympique de Béja dans le cadre du match en retard de la quatrième journée de la Ligue 1 Professionnelle. Les Noirs et Blancs ont manqué l’occasion de prendre la deuxième place, mais le coach Anis Boujelbene garde le moral : « Nous avons eu plusieurs occasions et nous avons perdu à cause d’un pénalty. C’est le football, mais c’est une défaire imméritée. Ce revers est difficile à digéré mais il ne doit aucunement mettre en doute notre parcours qui reste tout à fait positif. Maintenant, nous devons penser à l’AS Kigali et à l’accès à la phase de groupe de la coupe de la CAF ».

GnetNews