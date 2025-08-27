Demande de libération refusée : Zeghidi et Bsaïs restent en détention

La Chambre d’accusation près la Cour d’appel de Tunis a décidé de déférer les journalistes Mourad Zeghidi et Borhene Bsaïs devant la Chambre d’accusation du Tribunal de première instance de Tunis.

Le juge a par ailleurs rejeté leurs demandes de libération, les maintenant ainsi sous le statut actuel.

Rappelons que le juge d’instruction du Tribunal de première instance avait précédemment émis deux mandats de dépôt à leur encontre, concernant des accusations à caractère financier. Les deux journalistes ont été récemment informés de la clôture de l’enquête et de leur renvoi devant la chambre d’accusation près la Cour d’appel de Tunis.

Gnetnews