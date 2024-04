Des médecins tunisiens de France offrent des soins spécialisés à Makthar et Kesra

L’Association des médecins tunisiens en France organise, les 26 et 27 avril 2024, une mission médicale vers les villes de Makthar et Kesra, situées dans le gouvernorat de Siliana. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du rôle sociétal de l’association, visant à sensibiliser à l’accès aux soins pour tous les Tunisiens et à rapprocher les services médicaux des régions intérieures.

Le convoi médical, baptisé en hommage au feu Dr Adam Laribi, réunit plus de 30 médecins exerçant dans divers hôpitaux et cliniques en France, couvrant différentes spécialités médicales.

Equipé des technologies médicales et chirurgicales les plus récentes, le convoi prévoit de venir en aide à environ 800 patients dans les hôpitaux locaux de Makthar et Kesra. Les consultations couvriront un large éventail de spécialités, notamment la gynécologie-obstétrique, l’ophtalmologie, la cardiologie, la pédiatrie, l’orthopédie, la gériatrie, la radiographie, et autres.

En outre, des interventions chirurgicales sont programmées à l’hôpital régional de Siliana, avec environ 40 opérations prévues dans diverses spécialités.

Gnetnews