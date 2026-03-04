Détroit d’Ormuz : l’Iran revendique le contrôle total, Washington prêt à escorter les pétroliers

La tension monte d’un cran dans le Golfe. Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé mardi exercer un « contrôle total » sur le détroit d’Ormuz. « Actuellement, le détroit d’Ormuz est sous le contrôle total de la marine de la République islamique », a déclaré Mohammad Akbarzadeh, haut responsable des forces navales des Gardiens, cité par l’agence Fars.

Cette annonce fait peser une menace directe sur le commerce mondial de pétrole : environ 20% des approvisionnements pétroliers mondiaux transitent par ce point de passage stratégique à l’entrée du Golfe Persique.

Face à cette déclaration, le président américain Donald Trump a répondu que la marine américaine était prête à escorter des pétroliers à travers le détroit « si nécessaire », signalant la volonté de Washington de maintenir la liberté de navigation dans cette zone vitale pour l’économie mondiale.

Gnetnews