Doha accuse Israël de vouloir saboter les négociations sur Gaza

L’émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, a dénoncé lundi 15 septembre 2025 les frappes israéliennes menées le 9 septembre à Doha contre des responsables du Hamas, estimant qu’elles visaient à faire échouer les pourparlers en vue d’une trêve dans la bande de Gaza.

« Celui qui œuvre avec persistance et méthodologie à assassiner la partie avec laquelle il négocie, entend faire échouer les négociations », a-t-il déclaré lors de l’ouverture d’un sommet arabo-islamique organisé dans la capitale qatarie.

L’émir a par ailleurs accusé le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, de nourrir « le rêve que la région arabe devienne une sphère d’influence israélienne », qualifiant cette perspective de « dangereuse illusion ».

De son côté, Nétanyahou a défendu ces frappes lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio, affirmant qu’elles ciblaient des dirigeants du Hamas présents au Qatar.

Gnetnews