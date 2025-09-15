Doha accuse Israël de vouloir saboter les négociations sur Gaza

15-09-2025

L’émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, a dénoncé lundi 15 septembre 2025 les frappes israéliennes menées le 9 septembre à Doha contre des responsables du Hamas, estimant qu’elles visaient à faire échouer les pourparlers en vue d’une trêve dans la bande de Gaza.

« Celui qui œuvre avec persistance et méthodologie à assassiner la partie avec laquelle il négocie, entend faire échouer les négociations », a-t-il déclaré lors de l’ouverture d’un sommet arabo-islamique organisé dans la capitale qatarie.

L’émir a par ailleurs accusé le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, de nourrir « le rêve que la région arabe devienne une sphère d’influence israélienne », qualifiant cette perspective de « dangereuse illusion ».

De son côté, Nétanyahou a défendu ces frappes lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio, affirmant qu’elles ciblaient des dirigeants du Hamas présents au Qatar.

Gnetnews

Fil d'actualités

Bizerte : 18 navires de la Flottille Soumoud quittent le port de pla

15-09-2025

Expo Osaka 2025 : Plus de 500 000 visiteurs au pavillon tunisien

15-09-2025

Doha accuse Israël de vouloir saboter les négociations sur Gaza

15-09-2025

Rentrée scolaire 2025-2026 : Transtu renforce son parc de bus et de

15-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Bizerte : 18 navires de la Flottille Soumoud quittent le port de plaisance de Bi

15-09-2025

Expo Osaka 2025 : Plus de 500 000 visiteurs au pavillon tunisien

15-09-2025

Doha accuse Israël de vouloir saboter les négociations sur Gaza

15-09-2025

Rentrée scolaire 2025-2026 : Transtu renforce son parc de bus et de rames pour

15-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025