Doha convoque l’ambassadeur iranien

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a convoqué, ce mardi, l’ambassadeur iranien à Doha, M. Ali Salehabadi, pour lui exprimer sa « vive condamnation » suite à l’attaque de missiles lancée par l’Iran contre la base aérienne américaine d’Al-Udeid, située sur le sol qatari.

Cette réaction diplomatique intervient après une opération revendiquée par Téhéran comme riposte aux frappes menées samedi dernier par l’aviation américaine contre trois sites nucléaires en Iran.

Selon l’agence officielle iranienne IRNA, six missiles auraient atteint la base américaine. Toutefois, des sources locales à Doha rapportent qu’aucune victime ni dégât matériel significatif n’a été enregistré à la suite de l’attaque.

Le Qatar, allié stratégique des États-Unis dans la région du Golfe et hôte de la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, a exprimé son refus catégorique de toute action militaire visant son territoire ou susceptible de compromettre sa souveraineté et sa sécurité.

Gnetnews