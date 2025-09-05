Donald Trump veut rebaptiser le Pentagone Â« ministÃ¨re de la guerre Â»

05-09-2025

Le prÃ©sident amÃ©ricain Donald Trump sâ€™apprÃªte Ã  signer, vendredi 5 septembre 2025, un dÃ©cret visant Ã  ajouter officiellement lâ€™appellation Â« ministÃ¨re de la guerre Â» au nom du ministÃ¨re de la DÃ©fense des Ã‰tats-Unis.

Selon la Maison Blanche, ce dÃ©cret a pour objectif de rÃ©tablir le nom historique du ministÃ¨re, utilisÃ© de 1789 Ã  1949, et enjoint au ministre de la DÃ©fense, Pete Hegseth, de prendre toutes les mesures nÃ©cessaires, y compris auprÃ¨s du CongrÃ¨s, pour renommer dÃ©finitivement le Pentagone.

Fin aoÃ»t, Donald Trump avait dÃ©jÃ  Ã©voquÃ© ce projet, arguant que le terme Â« DÃ©fense Â» Ã©tait trop dÃ©fensif et que les Ã‰tats-Unis devaient Ã©galement afficher une posture offensive. La Maison Blanche justifie cette initiative en expliquant que le ministÃ¨re devrait reflÃ©ter Â« sa puissance sans Ã©gale et sa capacitÃ© Ã  protÃ©ger les intÃ©rÃªts nationaux Â», rappelant le rÃ´le de lâ€™armÃ©e amÃ©ricaine comme premiÃ¨re force militaire mondiale.

Cette dÃ©cision suscite toutefois de vives critiques du cÃ´tÃ© des dÃ©mocrates, qui dÃ©noncent un usage politique de lâ€™armÃ©e et Ã©voquent une possible dÃ©rive autoritaire du pouvoir.

Gnetnews

Fil d'actualitÃ©s

Donald Trump veut rebaptiser le Pentagone Â« ministÃ¨re de la guerre

05-09-2025

Tunisie : Les soldes dâ€™Ã©tÃ© prolongÃ©s jusquâ€™au dÃ©but octobre

05-09-2025

Mohamed Ali Nafti plaide au Caire pour une sÃ©curitÃ© arabe fondÃ©e

05-09-2025

Gaza : Lâ€™armÃ©e israÃ©lienne annonce contrÃ´ler 40 % de la ville e

05-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnec

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du c

25-04-2025

Lire aussi

Ã‰conomie Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une di
SociÃ©tÃ© SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
SociÃ©tÃ© Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une

Fil d'actualitÃ©s

Donald Trump veut rebaptiser le Pentagone Â« ministÃ¨re de la guerre Â»

05-09-2025

Tunisie : Les soldes dâ€™Ã©tÃ© prolongÃ©s jusquâ€™au dÃ©but octobre

05-09-2025

Mohamed Ali Nafti plaide au Caire pour une sÃ©curitÃ© arabe fondÃ©e sur la dÃ©fe

05-09-2025

Gaza : Lâ€™armÃ©e israÃ©lienne annonce contrÃ´ler 40 % de la ville et promet dâ€

05-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnecter au cÅ“ur

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du coworking

25-04-2025