Donald Trump veut rebaptiser le Pentagone Â« ministÃ¨re de la guerre Â»

Le prÃ©sident amÃ©ricain Donald Trump sâ€™apprÃªte Ã signer, vendredi 5 septembre 2025, un dÃ©cret visant Ã ajouter officiellement lâ€™appellation Â« ministÃ¨re de la guerre Â» au nom du ministÃ¨re de la DÃ©fense des Ã‰tats-Unis.

Selon la Maison Blanche, ce dÃ©cret a pour objectif de rÃ©tablir le nom historique du ministÃ¨re, utilisÃ© de 1789 Ã 1949, et enjoint au ministre de la DÃ©fense, Pete Hegseth, de prendre toutes les mesures nÃ©cessaires, y compris auprÃ¨s du CongrÃ¨s, pour renommer dÃ©finitivement le Pentagone.

Fin aoÃ»t, Donald Trump avait dÃ©jÃ Ã©voquÃ© ce projet, arguant que le terme Â« DÃ©fense Â» Ã©tait trop dÃ©fensif et que les Ã‰tats-Unis devaient Ã©galement afficher une posture offensive. La Maison Blanche justifie cette initiative en expliquant que le ministÃ¨re devrait reflÃ©ter Â« sa puissance sans Ã©gale et sa capacitÃ© Ã protÃ©ger les intÃ©rÃªts nationaux Â», rappelant le rÃ´le de lâ€™armÃ©e amÃ©ricaine comme premiÃ¨re force militaire mondiale.

Cette dÃ©cision suscite toutefois de vives critiques du cÃ´tÃ© des dÃ©mocrates, qui dÃ©noncent un usage politique de lâ€™armÃ©e et Ã©voquent une possible dÃ©rive autoritaire du pouvoir.

Gnetnews