Tunisie : Le projet de loi portant sur la lutte contre les dopants dans le domaine du sport examinÃ© en commission

Tunisie : Le projet de loi portant sur la lutte contre les dopants dans le domaine du sport examiné en commission

La commission de l’éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique et de la jeunesse a tenu hier, jeudi 04 janvier, une séance au cours de laquelle, elle a entamé l’examen du projet de loi portant sur la lutte contre les dopants dans le domaine du sport.

Les députés ont évoqué de nombreux problèmes liés au domaine sportif, notamment la situation des édifices sportifs et le retard pris par les projets d’entretien et de maintenance, à l’instar du stade olympique de Sousse, de ceux d’El-Menzah et de Chedly Zouiten.

Ils ont demandé d’effectuer des visites de terrain afin de s’arrêter aux failles dans le cadre du rôle de contrôle de la commission.

Il a été aussi question de la violence dans les stades, et l’absence de solutions à même de remédier à ce fléau.

En relation avec l’étude du projet de loi, et après que lecture a été donnée à ses articles, le président de la commission a indiqué que la Tunisie oeuvre, en permanence, à traduire dans les faits ses engagements internationaux, visant à lutter contre les dopants.

Les membres de la commission ont affirmé l’importance du projet de loi qui vise à être au diapason des évolutions et changements intervenus dans ce domaine à l’échelle internationale, notamment, après la parution de la charte mondiale de lutte contre les dopants de l’année 2021. Ils ont demandé à auditionner d’autres parties à l’instar de la commission nationale olympique, et les fédérations sportives là-dessus.

Les intervenants ont souligné la nécessité de la parution des décrets d’application par le ministère en question, afin que cette loi soit mise en application dans les plus brefs délais, en fixant un deadline pour cela.

