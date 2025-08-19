Éducation : 160 millions de dinars investis pour moderniser les établissements scolaires à l’occasion de la rentrée 2025/2026

19-08-2025

Dans le cadre des préparatifs pour la rentrée scolaire 2025/2026 et sous le slogan « École publique attractive », le ministère de l’Éducation a lancé une plateforme numérique destinée à planifier et hiérarchiser les projets liés à l’infrastructure des établissements scolaires.

Selon Zakaria Dassi, directeur général du Centre international de l’innovation pédagogique, qui s’exprimait mardi 19 août 2025 sur les ondes de la Radio nationale, le département a déjà entamé la mise en œuvre de plusieurs projets à travers toutes les régions du pays, pour un coût global estimé à 160 millions de dinars.

Ces projets concernent à la fois la création de nouvelles institutions éducatives, le développement des bâtiments existants, l’équipement des salles, la réhabilitation des bureaux et l’amélioration des espaces scolaires. Ils incluent également la généralisation des laboratoires mobiles dans les collèges et lycées, en appui au principe d’égalité des chances et en soutien à l’enseignement public.

D’après le responsable, les interventions se répartissent comme suit :

-40 projets de création de nouveaux établissements scolaires, dont 19 seront prêts pour le 14 septembre, à temps pour la rentrée.

-300 projets d’extension et de construction de nouvelles salles de classe.

-282 projets de maintenance et d’entretien des établissements existants.

Zakaria Dassi a précisé que ces travaux ont été décidés à la suite d’un diagnostic global des infrastructures scolaires, mené sur la base d’études scientifiques et d’une approche prospective.

Il a également indiqué que de nouveaux équipements ont été acquis et sont en cours de distribution dans les écoles. Par ailleurs, le ministère met à disposition des citoyens la possibilité de consulter et de suivre l’avancement des projets via son site officiel et sa page Facebook, dans une logique d’ouverture de l’institution éducative sur son environnement.

