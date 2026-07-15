El Fejja : distribution de 1 600 logements sociaux dÃ¨s aoÃ»t 2026

Le ministre de l’Ã‰quipement et de l’Habitat, Slah Zouari, a annoncÃ© le dÃ©marrage, dÃ¨s le mois d’aoÃ»t 2026, de la distribution de 1 600 logements sociaux rÃ©alisÃ©s dans la zone d’El Fejja. Cette opÃ©ration s’inscrit dans le cadre des efforts dÃ©ployÃ©s pour amÃ©liorer les conditions de logement et rÃ©pondre aux besoins des familles bÃ©nÃ©ficiaires.

Intervenant devant l’AssemblÃ©e des reprÃ©sentants du peuple, le ministre a Ã©galement Ã©voquÃ© plusieurs autres projets en cours, notamment l’acquisition de 30 nouvelles balayeuses, qui entreront en exploitation dÃ¨s septembre prochain, ainsi que le renforcement de la flotte des bacs assurant la liaison maritime avec l’Ã®le de Djerba.