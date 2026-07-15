Le Parti des travailleurs dÃ©nonce un appel Ã l’assassinat visant Hamma Hammami

Le Parti des travailleurs a affirmÃ©, ce mardi 14 juillet 2026, qu’une vidÃ©o publiÃ©e sur les rÃ©seaux sociaux comporterait un appel explicite Ã l’assassinat de son secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral, Hamma Hammami.

Dans un communiquÃ©, la formation politique a indiquÃ© que cette publication, attribuÃ©e Ã un internaute prÃ©sentÃ© comme un soutien du prÃ©sident de la RÃ©publique KaÃ¯s SaÃ¯ed, serait liÃ©e aux positions critiques exprimÃ©es par Hamma Hammami Ã l’Ã©gard du pouvoir en place.

Le parti rÃ©clame l’intervention des autoritÃ©s

Le Parti des travailleurs a dÃ©noncÃ© le maintien en ligne de cette vidÃ©o, estimant que les autoritÃ©s n’auraient pas pris les mesures nÃ©cessaires pour la faire retirer, ni pour engager des poursuites contre son auteur prÃ©sumÃ©. La formation de gauche considÃ¨re que cette affaire s’inscrit dans un contexte marquÃ©, selon elle, par une montÃ©e du discours de haine et de violence, accusant le pouvoir de favoriser un climat hostile Ã l’Ã©gard de ses opposants.

Une sÃ©rie d’attaques contre les voix critiques

Dans son communiquÃ©, le parti affirme que les menaces visant son secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral prolongeraient une sÃ©rie d’attaques verbales et d’accusations dirigÃ©es, selon lui, contre les voix critiques du pouvoir â€” qu’il s’agisse de responsables politiques, de journalistes, de militants associatifs ou de syndicalistes.

Le Parti des travailleurs assure toutefois que ces menaces ne remettront pas en cause son engagement politique, et qu’il poursuivra son action en faveur des droits sociaux, de la libertÃ© et de la dignitÃ©. Il appelle par ailleurs les Tunisiens Ã s’opposer Ã ce qu’il qualifie d’ Â« appels criminels Â» visant plusieurs personnalitÃ©s de l’opposition, affirmant qu’il dÃ©fendra ses militants et son secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral face Ã toute tentative d’intimidation.

Ã€ ce stade, aucune rÃ©action officielle des autoritÃ©s n’a Ã©tÃ© communiquÃ©e concernant ces accusations.