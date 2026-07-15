Le CNRD adopte Ã l’unanimitÃ© le rapport final sur le Plan de dÃ©veloppement 2026-2030

La commission des plans de dÃ©veloppement et des grands projets a adoptÃ©, ce mardi 14 juillet 2026, Ã l’unanimitÃ©, le rapport final relatif au projet du Plan quinquennal de dÃ©veloppement 2026-2030.

RÃ©unie au siÃ¨ge du Conseil national des rÃ©gions et des districts (CNRD), au Bardo, sous la prÃ©sidence de Mohamed Lakou, la commission a achevÃ© ses travaux consacrÃ©s Ã l’examen du document. Le rapport a Ã©tÃ© transmis au bureau du Conseil, qui devra Ã son tour le soumettre Ã une sÃ©ance plÃ©niÃ¨re pour adoption.

Une derniÃ¨re rÃ©vision des chiffres et indicateurs

Lors de cette rÃ©union de clÃ´ture, les membres de la commission ont examinÃ© en dÃ©tail la derniÃ¨re version du rapport, aprÃ¨s l’achÃ¨vement des travaux de rÃ©daction, de vÃ©rification et de correction technique des chiffres et indicateurs. Le document intÃ¨gre Ã©galement les conclusions des rÃ©unions consacrÃ©es aux cinq districts, organisÃ©es en prÃ©sence du ministre de l’Ã‰conomie et de la Planification.

La commission a procÃ©dÃ© Ã une lecture approfondie du rapport, portant notamment sur les recommandations et rÃ©serves formulÃ©es par les dÃ©putÃ©s, ainsi que sur les rÃ©ponses apportÃ©es par le ministre.

L’Ã©quitÃ© territoriale au centre des discussions

Les dÃ©bats ont largement portÃ© sur les attentes des rÃ©gions et des districts. Les membres de la commission ont insistÃ© sur la nÃ©cessitÃ© d’activer les mÃ©canismes d’Ã©quitÃ© en matiÃ¨re de dÃ©veloppement, et de mettre en Å“uvre le principe de discrimination positive au profit des rÃ©gions de l’intÃ©rieur et des zones dÃ©favorisÃ©es.

Selon le Conseil, ce rapport est l’aboutissement d’un long processus de travail parlementaire et de terrain, marquÃ© par une sÃ©rie d’auditions avec les diffÃ©rents acteurs et ministÃ¨res concernÃ©s. AprÃ¨s son examen par le bureau du CNRD, le rapport sur le Plan de dÃ©veloppement 2026-2030 devra dÃ©sormais Ãªtre soumis Ã la sÃ©ance plÃ©niÃ¨re pour un vote.