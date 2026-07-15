Nouvelle escalade entre Washington et TÃ©hÃ©ran : les Ã‰tats-Unis rÃ©tablissent leur blocus naval

15-07-2026

Les Ã‰tats-Unis ont lancÃ©, mardi soir, une nouvelle vague de frappes contre l’Iran, parallÃ¨lement au rÃ©tablissement du blocus naval visant les ports et les cÃ´tes du pays. Le Commandement central amÃ©ricain (CENTCOM) a indiquÃ© avoir engagÃ© une nouvelle sÃ©rie de frappes aÃ©riennes contre des cibles iraniennes, dans le but affichÃ© de rÃ©duire les capacitÃ©s utilisÃ©es par TÃ©hÃ©ran pour attaquer les navires commerciaux dans le dÃ©troit d’Ormuz.

En rÃ©action, l’Iran a activÃ© ses systÃ¨mes de dÃ©fense antiaÃ©rienne autour de la centrale nuclÃ©aire de Bouchehr, dans le sud du pays, tandis que les Gardiens de la RÃ©volution ont annoncÃ© avoir visÃ© une base amÃ©ricaine en Jordanie Ã  l’aide de drones, ainsi qu’une installation relevant de l’armÃ©e amÃ©ricaine dans le port Abdallah, au KoweÃ¯t â€” une opÃ©ration qui marquerait un Ã©largissement gÃ©ographique de la confrontation. Amman a fait Ã©tat de l’interception de quatre missiles, tandis que le KoweÃ¯t a Ã©voquÃ© des Â« attaques hostiles de drones Â» iraniens.

Les Gardiens de la RÃ©volution ont Ã©galement revendiquÃ© des frappes contre BahreÃ¯n, notamment un bÃ¢timent hÃ©bergeant des troupes amÃ©ricaines Ã  Juffair. Les autoritÃ©s bahreÃ¯nies affirment avoir interceptÃ© plusieurs projectiles, alors que des sirÃ¨nes d’alerte aÃ©rienne ont retenti Ã  plusieurs reprises dans la capitale, Manama.

Dans le dÃ©troit d’Ormuz, cÅ“ur du conflit, les Ã‰mirats arabes unis ont dÃ©plorÃ© des attaques de missiles iraniens contre deux de leurs pÃ©troliers, ayant coÃ»tÃ© la vie Ã  un marin indien et blessÃ© plusieurs autres membres d’Ã©quipage. Un pÃ©trolier norvÃ©gien a par ailleurs Ã©tÃ© touchÃ© par un engin non identifiÃ© au large des cÃ´tes omanaises. Selon la sociÃ©tÃ© de suivi maritime Kpler, seuls sept navires marchands ont empruntÃ© le dÃ©troit lundi, un niveau de trafic parmi les plus bas depuis la mi-juin.

MalgrÃ© cette escalade, Donald Trump a estimÃ© qu’un accord avec l’Iran demeurait Â« possible Â», les consultations avec les mÃ©diateurs se poursuivant selon la diplomatie iranienne. Selon un dÃ©compte de l’AFP Ã©tabli Ã  partir de sources iraniennes et officielles, 28 personnes ont Ã©tÃ© tuÃ©es depuis la reprise des hostilitÃ©s.

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