Escalade au Moyen-Orient : frappes au Liban, explosions à Jérusalem et missiles interceptés en Arabie saoudite

Les tensions au Moyen-Orient connaissent une nouvelle flambée ce matin, avec des incidents signalés simultanément dans plusieurs pays de la région.

Baalbek endeuillée

Quatre personnes ont perdu la vie et six autres ont été blessées dans une frappe israélienne sur la ville de Baalbek, dans l’est du Liban. Selon l’Agence nationale d’information libanaise (ANI), un immeuble de quatre étages s’est effondré sous les bombardements. Les secours sont toujours à pied d’œuvre pour dégager les victimes encore ensevelies sous les décombres.

Jérusalem sous les alertes

À Jérusalem, six explosions ont retenti dans le ciel de la ville ce matin, peu après le déclenchement des sirènes d’alerte antimissiles. Selon notre correspondant sur place, Luc Bronner, les défenses aériennes ont été activées face à cette menace.

L’Arabie saoudite intercepte missiles et drones

Plus à l’est, l’Arabie saoudite a également été visée. Le porte-parole du ministère de la Défense saoudien a annoncé l’interception et la destruction de deux missiles de croisière dans la région du Kharj, au centre du pays. Neuf drones ont par ailleurs été neutralisés dès leur entrée dans l’espace aérien du royaume, selon la même source.

