EST-Zamalek : Chaâbani : « Nous étions très motivés »

Le coach de l’Espérance Sportive de Tunis, Mouîne Chaâbani, a déclaré, lors du point de presse tenu, après la victoire de son équipe face au Zamalek, que la motivation et l’application étaient la clé du match : « Le match n’était pas facile face à un adversaire qui nous a battu la saison dernière. Nous étions très motivés et avions bien préparé notre rencontre. J’ai apprécie notre réaction après l’égalisation. Nous sommes parvenus à reprendre l’avantage avant la pause et nous nous sommes mis à l’abri dès la reprise en inscrivant le troisième but. Le carton rouge a, ensuite, facilité notre tâche ».

Chaâbani a, ensuite, tenu à féliciter ses joueurs : « Je les salue pour leur prestation. Certains d’entre eux commençaient à douter avant le choc de ce soir mais tout s’est bien passé. Je tiens à préciser que le fait d’avoir eu une semaine pour préparer cette rencontre a fait beaucoup de bien à l’équipe, sans oublier l’apport du public qui a encouragé le groupe durant les entraînements ».