Eté 2026 : les pharmacies adoptent de nouveaux horaires dès ce lundi 1er juin

Les officines privées tunisiennes entrent dès ce lundi 1er juin 2026 dans le régime estival, avec des horaires d’ouverture réaménagés applicables jusqu’au 31 août, selon un communiqué du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de Tunisie (CNOPT).

Organisation par catégories

Les pharmacies de catégorie A, assurant le service de jour, seront ouvertes du lundi au vendredi de 8h à 13h30 puis de 16h à 20h, et le samedi de 8h à 13h30 uniquement. Les pharmacies de garde fonctionneront en continu de 8h à 20h, tandis que les pharmacies de catégorie B, dédiées au service de nuit, prendront le relais de 20h à 8h.

Continuité du service les dimanches et jours fériés

Ce dispositif sera maintenu les dimanches et jours fériés, avec les pharmacies de garde couvrant la tranche diurne de 8h à 20h, relayées par les pharmacies de nuit jusqu’au lendemain matin, garantissant ainsi une disponibilité des médicaments et des prestations pharmaceutiques 24h sur 24.

Le CNOPT rappelle par ailleurs l’obligation pour toutes les officines d’afficher leurs horaires d’ouverture ainsi que les tableaux de garde.