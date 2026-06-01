Tabagisme en Tunisie : 13 200 morts par an, dont 49% avant 70 ans

01-06-2026

La Tunisie enregistre 13 200 décès annuels liés au tabac, dont près de 20% imputables au tabagisme passif. C’est le constat alarmant dressé par le Dr Donia Gharbi, médecin-chef en santé publique et spécialiste du sevrage tabagique, ce lundi 1er juin 2026 sur les ondes de la Radio nationale.

Une mortalité précoce préoccupante

Au-delà du bilan global, la spécialiste a mis en lumière la dimension particulièrement préoccupante de la mortalité prématurée : 49% des décès liés au tabac en Tunisie surviennent avant l’âge de 70 ans. Le Dr Gharbi a également alerté contre ce qu’elle qualifie de « banalisation » du tabagisme, dénonçant une accoutumance collective à ce phénomène aux conséquences sanitaires graves, notamment les maladies cardiovasculaires et les cancers.

À l’échelle mondiale, elle a rappelé que le tabac cause 8 millions de morts par an, dont 1,3 million liés au tabagisme passif.

Des consultations de sevrage accessibles et efficaces

Le Dr Gharbi a évoqué les consultations spécialisées en sevrage tabagique disponibles dans les établissements hospitaliers, soulignant que de nombreuses prises en charge ont abouti à des résultats probants en l’espace de cinq à six mois.

Un appel aux familles face à un marché qui cible les jeunes

La spécialiste a appelé à intensifier les mécanismes de prévention et les actions de sensibilisation, rappelant que 50% des hommes tunisiens fument. Elle a particulièrement interpellé les familles sur la nécessité de surveiller leurs enfants, l’industrie du tabac ciblant désormais les jeunes générations via de nouveaux produits tels que le tabac chauffé.

Fil d'actualités

Affaire de « l’appareil secret » d’Ennahdha : le jugem

01-06-2026

Eté 2026 : les pharmacies adoptent de nouveaux horaires dès ce lun

01-06-2026

Tabagisme en Tunisie : 13 200 morts par an, dont 49% avant 70 ans

01-06-2026

Huile d’olive : les exportations tunisiennes bondissent de 49%

01-06-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

Lire aussi

Économie Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le r
High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di

Fil d'actualités

Affaire de « l’appareil secret » d’Ennahdha : le jugement attendu

01-06-2026

Eté 2026 : les pharmacies adoptent de nouveaux horaires dès ce lundi 1er juin

01-06-2026

Tabagisme en Tunisie : 13 200 morts par an, dont 49% avant 70 ans

01-06-2026

Huile d’olive : les exportations tunisiennes bondissent de 49% au premier

01-06-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025