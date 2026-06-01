Tabagisme en Tunisie : 13 200 morts par an, dont 49% avant 70 ans

La Tunisie enregistre 13 200 décès annuels liés au tabac, dont près de 20% imputables au tabagisme passif. C’est le constat alarmant dressé par le Dr Donia Gharbi, médecin-chef en santé publique et spécialiste du sevrage tabagique, ce lundi 1er juin 2026 sur les ondes de la Radio nationale.

Une mortalité précoce préoccupante

Au-delà du bilan global, la spécialiste a mis en lumière la dimension particulièrement préoccupante de la mortalité prématurée : 49% des décès liés au tabac en Tunisie surviennent avant l’âge de 70 ans. Le Dr Gharbi a également alerté contre ce qu’elle qualifie de « banalisation » du tabagisme, dénonçant une accoutumance collective à ce phénomène aux conséquences sanitaires graves, notamment les maladies cardiovasculaires et les cancers.

À l’échelle mondiale, elle a rappelé que le tabac cause 8 millions de morts par an, dont 1,3 million liés au tabagisme passif.

Des consultations de sevrage accessibles et efficaces

Le Dr Gharbi a évoqué les consultations spécialisées en sevrage tabagique disponibles dans les établissements hospitaliers, soulignant que de nombreuses prises en charge ont abouti à des résultats probants en l’espace de cinq à six mois.

Un appel aux familles face à un marché qui cible les jeunes

La spécialiste a appelé à intensifier les mécanismes de prévention et les actions de sensibilisation, rappelant que 50% des hommes tunisiens fument. Elle a particulièrement interpellé les familles sur la nécessité de surveiller leurs enfants, l’industrie du tabac ciblant désormais les jeunes générations via de nouveaux produits tels que le tabac chauffé.