Examen de la « neuvième » : plus de 32 000 candidats passent les épreuves écrites

18-06-2026

Les épreuves écrites de l’examen du diplôme de fin de l’enseignement de base général et technique, communément appelé « examen de la neuvième », ont démarré ce jeudi 18 juin 2026 à travers l’ensemble du territoire tunisien. Au total, 32 004 candidats sont concernés par cette session, dont les épreuves se poursuivront jusqu’au 20 juin.

Selon les données officielles, ces candidats représentent près de 18 % de l’ensemble des élèves inscrits en neuvième année de l’enseignement de base général, dont l’effectif total s’élève à 175 024 élèves.

Le nombre de candidats enregistrés cette année est en légère baisse par rapport à la session précédente. En effet, 1 163 candidats de moins se présentent à l’examen, soit une diminution de 3,5 % par rapport à 2025.

Cet examen revêt une importance particulière puisqu’il permet aux meilleurs élèves d’accéder aux collèges pilotes. Pour l’année scolaire 2026-2027, la capacité d’accueil de ces établissements est estimée à environ 3 750 places, réparties entre les différentes régions du pays.

Les résultats de cette session détermineront ainsi l’accès à ces établissements d’excellence, particulièrement convoités par les élèves et leurs familles.

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