Grève générale des avocats : la profession se mobilise ce jeudi dans tout le pays

18-06-2026

Les avocats tunisiens observeront ce jeudi 18 juin une grève générale présentielle dans l’ensemble des tribunaux du pays, à l’appel du Conseil de l’Ordre national des avocats. Le bâtonnier Boubaker Belthabet a confirmé cette mobilisation, qui s’accompagnera d’un rassemblement national devant le tribunal de première instance de Tunis, à Bab Bnet.

Ce mouvement entend porter les revendications de la profession dans un contexte où le dialogue avec les autorités concernées fait défaut. Les représentants du barreau ont toutefois tenu à privilégier des formes de protestation légales et pacifiques, réaffirmant que la concertation demeure, selon eux, la seule voie permettant d’engager les réformes attendues du secteur judiciaire. Parmi les principales demandes figurent l’amélioration du cadre législatif, des conditions de travail des avocats et du fonctionnement général des juridictions.

Les instances professionnelles ont par ailleurs indiqué qu’en l’absence de réponse à l’issue de cette journée de mobilisation, de nouvelles concertations seraient organisées afin de déterminer les suites à donner au mouvement.

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