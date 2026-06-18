Kaïs Saïed reçoit l’envoyé spécial du président mauritanien à Carthage

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu mercredi 17 juin, au palais de Carthage, le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens à l’étranger, Mohamed Salem Ould Merzoug. Ce dernier s’est rendu à Tunis en tant qu’envoyé spécial, porteur d’un message écrit du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer les liens fraternels et de coopération unissant les deux pays, des relations anciennes dont les racines culturelles et religieuses remontent à l’époque sanhadjienne, lorsque Kairouan et le pays de Chinguetti — l’actuelle Mauritanie — étaient étroitement liés.

Le chef de l’Etat tunisien a réaffirmé la volonté de la Tunisie de renforcer ses relations avec la Mauritanie dans les domaines économique, commercial, culturel et scientifique. Il a rappelé que la Tunisie avait figuré parmi les premiers pays à reconnaître l’indépendance mauritanienne, soutenant depuis ce pays au sein des instances internationales et appuyant son adhésion à diverses organisations régionales et internationales.

Les deux responsables ont également abordé les mutations rapides et profondes que connaît le monde actuel. Kaïs Saïed a insisté sur la nécessité d’unifier les positions et les visions pour faire face aux défis contemporains avec une pensée renouvelée, afin de participer activement à l’écriture d’une nouvelle page de l’histoire et à la construction d’une société humaine plus juste et plus équitable.