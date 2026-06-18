Jendouba : panne au barrage de Mallègue, la population appelée à la vigilance

18-06-2026

La direction régionale de la Protection civile de Jendouba a annoncé, mercredi soir, qu’une panne technique affectant l’une des vannes du barrage de Mallègue a provoqué un important écoulement d’eau dans l’oued Mallègue. Cette situation devrait entraîner une hausse significative du niveau des eaux.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, la Protection civile appelle les citoyens et les habitants des rives de l’oued à prendre toutes les précautions nécessaires et à s’éloigner des berges. Les agriculteurs sont par ailleurs invités à retirer sans délai les motopompes installées dans le lit de l’oued et à mettre leur bétail à l’abri.

Les autorités exhortent enfin la population à rester vigilante, à éviter toute prise de risque inutile et à se conformer aux consignes des équipes mobilisées sur le terrain.

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