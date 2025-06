Face aux risques de noyade, le ministère de la Santé appelle à la vigilance

Le ministère de la Santé a lancé, dimanche 29 juin, un appel à la vigilance à l’attention des citoyens, les exhortant à adopter des comportements préventifs afin de limiter les risques de noyade, notamment en cette période estivale où les plages et piscines sont très fréquentées.

Dans un communiqué, le ministère a rappelé que la noyade peut survenir de manière silencieuse et passer inaperçue. Il insiste ainsi sur la nécessité d’assurer une surveillance constante et rapprochée des enfants, qu’ils soient en mer ou dans des piscines, et recommande vivement de leur apprendre à nager dès le plus jeune âge.

Le département souligne également l’importance de respecter les consignes de sécurité et les interdictions de baignade, de privilégier les zones surveillées, de sécuriser les piscines privées à l’aide de barrières adaptées et de s’assurer qu’elles restent toujours fermées après usage.

Cet appel intervient au lendemain de deux drames survenus dans le gouvernorat de Nabeul : la noyade de trois jeunes filles originaires de Khangat El Hajjej au large de Soliman, et la disparition d’une fillette de trois ans sur la plage d’Aïn Gharenz, à Kélibia.

Gnetnews