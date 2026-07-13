FIFA : Infantino continuer à pousser pour un Mondial à 64

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a déclaré au micro de la chaîne suisse Blue Sport, que le projet d’élargissement de la Coupe du monde de 48 à 64 équipes sera examiné après l’édition 2026, sans donner davantage de précisions sur le sujet.

Il a ajouté que la Coupe du monde 2026, la première à réunir 48 sélections, est un succès, soulignant que des équipes de tous les continents ont participé et gagné des matchs. Il a notamment salué les performances des sélections africaines, dont neuf sur dix ont assuré leur qualification pour le deuxième tour.

Il convient de rappeler que l’élargissement de la Coupe du monde à 48 équipes continue d’alimenter les débats entre les partisans de cette réforme, qui estiment que cette formule est plus représentative des différents continents et favorise une plus grande diversité, et ses détracteurs, qui considèrent qu’elle a entraîné une baisse du niveau général du tournoi ainsi qu’un allongement du calendrier.