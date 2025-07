FIFA : Neuf clubs tunisiens encore interdits de recrutement !

Aujourd’hui, neuf clubs tunisiens font toujours l’objet d’une interdiction de recrutements émise par la FIFA, pour un total de 13 litiges.

La répartition des dossiers par club est la suivante :

EGS Gafsa : 3 dossiers

Olympique de Béja : 2 dossiers

AS Soliman : 2 dossiers

ES Métlaoui : 1 dossier

Etoile du Sahel : 1 dossier

US Ben Guerdane : 1 dossier

US Tataouine : 1 dossier

CS Chebba : 1 dossier

Club Sportif Sfaxien : 1 dossier

Ces clubs ne seront autorisés à recruter de nouveaux joueurs qu’après le règlement définitif des litiges en question.