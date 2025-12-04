FIFA : Programme des matchs de la Coupe Intercontinentale des Clubs

Voici le programme des matches de la Coupe Intercontinentale FIFA des Clubs 2025 :

Match 1 : Dimanche 14 Septembre 2025

Stade de la défense aérienne au Caire : Pyramids FC (Egypte) 3-0 Auckland City (Nouvelle-Zélande)

Match 2 : Jeudi 23 septembre

Stade de Djeddah : Al Ahli (Arabie Saoudite) 1-3 Pyramids FC (Egypte)

Match 3 : Mercredi 10 décembre

Flamengo (Brésil) – CF Cruz Azul (Mexique)

Match 4 : Samedi 13 décembre

Pyramids FC (Egypte) – Vainqueur (Flamengo – CF Cruz Azul)

Finale : Mercredi 17 décembre

Paris Saint-Germain – Vainqueur match 4