FIFA : Programme des matchs de la Coupe Intercontinentale des Clubs
04-12-2025
Voici le programme des matches de la Coupe Intercontinentale FIFA des Clubs 2025 :
Match 1 : Dimanche 14 Septembre 2025
Stade de la défense aérienne au Caire : Pyramids FC (Egypte) 3-0 Auckland City (Nouvelle-Zélande)
Match 2 : Jeudi 23 septembre
Stade de Djeddah : Al Ahli (Arabie Saoudite) 1-3 Pyramids FC (Egypte)
Match 3 : Mercredi 10 décembre
Flamengo (Brésil) – CF Cruz Azul (Mexique)
Match 4 : Samedi 13 décembre
Pyramids FC (Egypte) – Vainqueur (Flamengo – CF Cruz Azul)
Finale : Mercredi 17 décembre
Paris Saint-Germain – Vainqueur match 4