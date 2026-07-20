FiscalitÃ© : le 20 juillet, dernier dÃ©lai pour la dÃ©claration mensuelle des personnes morales

La Direction gÃ©nÃ©rale des impÃ´ts a rappelÃ© que ce lundi 20 juillet 2026 constitue le dernier dÃ©lai lÃ©gal pour le dÃ©pÃ´t de la dÃ©claration mensuelle des personnes morales adhÃ©rentes au systÃ¨me de tÃ©lÃ©dÃ©claration et de tÃ©lÃ©paiement des impÃ´ts. Cette Ã©chÃ©ance figure dans le calendrier fiscal du mois de juillet 2026 publiÃ© par l’administration.

Respecter les dÃ©lais pour Ã©viter les pÃ©nalitÃ©s

L’administration fiscale a insistÃ© sur l’importance de respecter cette date limite, afin d’Ã©viter les consÃ©quences juridiques et financiÃ¨res liÃ©es Ã tout retard dans le dÃ©pÃ´t des dÃ©clarations. Les personnes morales concernÃ©es sont ainsi appelÃ©es Ã finaliser leurs dÃ©marches de dÃ©claration et de paiement dans les dÃ©lais rÃ©glementaires.

Une date limite, et non une journÃ©e unique de dÃ©claration

La Direction gÃ©nÃ©rale des impÃ´ts a prÃ©cisÃ© que le 20 juillet correspond au dernier jour du dÃ©lai lÃ©gal, et non Ã l’unique journÃ©e durant laquelle la dÃ©claration peut Ãªtre dÃ©posÃ©e. Elle recommande aux contribuables d’accomplir leurs dÃ©marches avant l’expiration du dÃ©lai, afin d’Ã©viter une forte pression sur le systÃ¨me informatique ainsi que l’affluence gÃ©nÃ©ralement constatÃ©e les derniers jours.

Une prolongation possible en cas de dimanche ou de jour fÃ©riÃ©

L’administration a Ã©galement rappelÃ© que lorsque le dernier dÃ©lai de dÃ©pÃ´t d’une dÃ©claration fiscale coÃ¯ncide avec un dimanche ou un jour fÃ©riÃ©, le contribuable peut effectuer sa dÃ©claration le premier jour ouvrable suivant, sans qu’aucune pÃ©nalitÃ© de retard ne soit appliquÃ©e.

Cette Ã©chÃ©ance concerne l’ensemble des personnes morales inscrites au systÃ¨me de tÃ©lÃ©dÃ©claration et de tÃ©lÃ©paiement des impÃ´ts, qui doivent respecter le calendrier fiscal fixÃ© par l’administration. Le recours aux services en ligne permet notamment de dÃ©poser les dÃ©clarations fiscales et de procÃ©der au paiement des montants dus Ã distance.