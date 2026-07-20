Transferts des Tunisiens résidant à l’étranger : hausse de 230 millions de dinars depuis le début de l’année

La valeur des transferts des Tunisiens résidant à l’étranger a atteint, à la date du 10 juillet 2026, 4 745,2 millions de dinars, contre 4 515,1 millions de dinars sur la même période l’an dernier, soit une hausse de 230,1 millions de dinars.

Ces chiffres, issus de la lecture analytique des indicateurs monétaires et financiers publiée par la Banque centrale de Tunisie, illustrent l’importance des transferts effectués par près de deux millions de Tunisiens établis à l’étranger dans le soutien aux équilibres financiers extérieurs du pays.

Un pilier des réserves en devises

Ces flux revêtent une importance stratégique considérable au regard de leurs retombées directes sur la structure de l’économie nationale, notamment en matière de soutien aux réserves de change. Aux côtés des recettes touristiques, qui ont atteint, pour leur part, 3 681,1 millions de dinars, les transferts de la diaspora constituent en effet la principale source d’alimentation des avoirs nets en devises de la Banque centrale, lesquels s’élevaient, au 17 juillet, à l’équivalent de 22 769,1 millions de dinars, garantissant au pays une couverture de 90 jours d’importations et préservant ainsi sa sécurité financière.

Un effet stabilisateur sur le taux de change

L’importance de ces transferts se traduit également par la stabilité du taux de change du dinar : ces flux continus de devises contribuent à ajuster l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché des changes local, limitant les pressions inflationnistes et préservant la valeur du dinar tunisien face aux principales devises étrangères, telles que l’euro et le dollar.

Ces transferts contribuent par ailleurs à alléger le déficit du compte courant et le service de la dette, offrant à l’État tunisien une plus grande flexibilité pour honorer ses engagements financiers extérieurs sans recourir excessivement à de nouveaux emprunts internationaux — sans compter leur rôle social et économique dans la dynamisation du cycle économique intérieur et le soutien du pouvoir d’achat des familles.

Ces nouvelles données confirment que les transferts de la communauté tunisienne à l’étranger ne constituent plus de simples flux financiers ponctuels, mais représentent un véritable rempart pour la stabilité monétaire et financière du pays — ce qui appelle à poursuivre le développement des mécanismes bancaires et numériques destinés à faciliter ces transferts et à en réduire le coût.

Quatre rencontres régionales sur l’investissement pour la diaspora

À noter que l’Office des Tunisiens à l’étranger se prépare à organiser, entre le 23 juillet et le 6 août prochains, quatre rencontres régionales consacrées à l’investissement, destinées aux Tunisiens résidant à l’étranger. Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre du soutien à la contribution de la diaspora tunisienne au développement économique du pays, et visent à encourager la création de projets et l’investissement dans les différentes régions.

La première rencontre régionale se tiendra à Tataouine le 23 juillet, suivie d’une seconde à Tunis le 29 juillet, puis d’une troisième à Bizerte le 4 août, avant la dernière étape prévue à Kairouan le 6 août prochain.