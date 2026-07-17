Coupures d’Ã©lectricitÃ© : le secteur du textile impactÃ© par la canicule, selon la FTTH

La canicule exceptionnelle qui frappe la Tunisie, Ã l’origine de coupures d’Ã©lectricitÃ© Ã travers le pays, impacte directement le rythme de travail du secteur du textile et de l’habillement, a indiquÃ©, ce vendredi, la FÃ©dÃ©ration tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH).

Selon la fÃ©dÃ©ration, les perturbations Ã©lectriques majeures qui se poursuivent depuis trois jours sur une large partie du territoire national ont entraÃ®nÃ© un ralentissement ponctuel des activitÃ©s industrielles au sein de plusieurs unitÃ©s du secteur. D’aprÃ¨s les prÃ©visions actuelles, ces perturbations â€” considÃ©rÃ©es par la fÃ©dÃ©ration comme un cas de force majeure â€” pourraient se prolonger jusqu’au 22 juillet 2026.

La FTTH a prÃ©cisÃ© Ãªtre en contact Ã©troit avec les autoritÃ©s compÃ©tentes, notamment la SociÃ©tÃ© tunisienne de l’Ã©lectricitÃ© et du gaz (STEG), afin d’obtenir la meilleure visibilitÃ© possible sur les plannings de dÃ©lestage et de limiter l’impact sur les engagements de production et de livraison de ses adhÃ©rents.

Les entreprises membres de la fÃ©dÃ©ration, pour leur part, restent mobilisÃ©es afin d’honorer leurs engagements, tout en maintenant une communication transparente avec leurs clients et partenaires concernant d’Ã©ventuels ajustements de dÃ©lais liÃ©s Ã ce contexte exceptionnel.

La FÃ©dÃ©ration s’est enfin engagÃ©e Ã poursuivre le suivi de l’Ã©volution de la situation et Ã tenir ses partenaires informÃ©s de tout dÃ©veloppement significatif.