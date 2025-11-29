France-L1-J14 : Le PSG battu par Monaco

L’AS Monaco a créé la sensation de la 14e journée de Ligue 1 en s’imposant 1 but à 0 face au Paris Saint-Germain au Stade Louis II. Le match a été un véritable coup d’arrêt pour le PSG, qui s’est montré amorphe, peu inspiré et a commis de nombreuses erreurs techniques. La seule réalisation de la rencontre est venue du Japonais Takumi Minamino à la 69e minute, bien servi sur un centre précis, concrétisant la domination et le pressing intense de l’équipe monégasque.

Malgré sa puissance habituelle, le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à se montrer dangereux et subit une défaite qui relance totalement la course au titre en Ligue 1.