France-L1 : Lorient domine Monaco ! Match entier pour Talbi

27-09-2025

Le FC Lorient a créé la surprise en s’imposant 3-1 face à l’AS Monaco à domicile lors de la 6e journée de Ligue 1. Le match a basculé en faveur des Merlus suite à l’expulsion rapide du défenseur monégasque Thilo Kehrer, laissant les visiteurs à dix dès la première mi-temps. Le Lorientais Mohamed Bamba a ouvert le score (45e+3), et un doublé de Pablo Pagis (76e, 82e) a scellé la victoire de son équipe, malgré la réduction du score d’Ansu Fati sur penalty en toute fin de match (90e+8).

Le défenseur tunisien Montassar Talbi a livré une prestation solide en défense, disputant l’intégralité de la rencontre (90 minutes) et contribuant activement à la performance de son équipe, notamment en tenant l’attaque monégasque à distance malgré leur infériorité numérique.

