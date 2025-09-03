Saad Bguir vers le championnat libyen

Selon MFM, le milieu de terrain tunisien Saâd Bguir est sur le point de rejoindre le club libyen Al Nasr SC.

D’après les mêmes sources, un accord a été trouvé entre les deux parties, en attendant l’officialisation du transfert.

Il est à rappeler que le meneur de jeu a disputé la saison écoulée sous les couleurs du club saoudien Al Wehda et ce, après une expérience de cinq ans à Abha.