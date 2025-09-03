Saad Bguir vers le championnat libyen

03-09-2025

Selon MFM, le milieu de terrain tunisien Saâd Bguir est sur le point de rejoindre le club libyen Al Nasr SC.

D’après les mêmes sources, un accord a été trouvé entre les deux parties, en attendant l’officialisation du transfert.

Il est à rappeler que le meneur de jeu a disputé la saison écoulée sous les couleurs du club saoudien Al Wehda et ce, après une expérience de cinq ans à Abha.

