FTF : Appel à l’apaisement et au dialogue entre les clubs

09-11-2026

La Fédération tunisienne de football (FTF) a appelé, ce dimanche, l’ensemble des clubs relevant de son autorité à faire preuve de responsabilité et de retenue, tout en œuvrant à l’apaisement du climat sportif, dans un contexte marqué ces derniers temps par des divergences de positions et des tensions ayant donné lieu à plusieurs déclarations et communiqués de la part de certains clubs.

Dans un communiqué, l’instance fédérale a réaffirmé son attachement au droit des clubs d’exprimer leurs positions et de défendre leurs intérêts, tout en soulignant que les différends et les questions litigieuses doivent être traités dans le cadre des institutions et des structures sportives compétentes, conformément aux lois et règlements en vigueur.

La FTF a, dans ce sens, mis en garde contre l’escalade médiatique et la multiplication des communiqués et des déclarations, estimant que ces pratiques ne servent pas les intérêts du football tunisien.

Elle a également exhorté l’ensemble des composantes de la famille sportive, notamment les clubs, les dirigeants, les joueurs, les supporters et les médias, à privilégier le dialogue, la compréhension et la solidarité, et à éviter tout comportement susceptible de porter atteinte à l’image et à la crédibilité du sport national.

La Fédération a, par ailleurs, souligné que la conjoncture actuelle exige de toutes les parties qu’elles placent l’intérêt national au-dessus de toute autre considération, rappelant que le développement du football tunisien relève d’une responsabilité collective nécessitant la conjugaison des efforts et l’unité de tous les acteurs.

Enfin, l’instance fédérale a assuré qu’elle continuerait à observer une position d’impartialité à l’égard de l’ensemble des clubs, en veillant à l’application des règlements et au respect de l’égalité des chances, tout en réaffirmant sa disponibilité à poursuivre le dialogue et la concertation avec toutes les composantes de la famille sportive dans un esprit de respect mutuel et de responsabilité.

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