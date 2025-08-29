Gaza : au moins 21 morts dans de nouvelles frappes israéliennes, famine persistante selon les autorités locales

Au moins 21 personnes ont été tuées par les forces israéliennes dans la bande de Gaza depuis l’aube de ce jeudi 28 août 2025, rapporte l’agence palestinienne Wafa.

Dans le même temps, le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, figure de l’extrême droite, a appelé à adresser un ultimatum au Hamas pour qu’il dépose les armes et libère les otages. En cas de refus, il a suggéré l’annexion progressive d’une partie du territoire palestinien chaque semaine, durant un mois.

Par ailleurs, la situation humanitaire continue de se dégrader. Le ministère de la Santé de Gaza, administré par le Hamas, a annoncé la mort de quatre personnes – dont deux enfants – au cours des dernières 24 heures, en raison de la faim et de la malnutrition.

Selon ce ministère, les privations ont déjà causé la mort de 317 personnes, dont 121 enfants. Depuis la déclaration de l’état de famine dans la bande de Gaza par le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, le 22 août, 39 décès liés à la faim ont été recensés, dont six enfants.

