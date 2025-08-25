Gaza : au moins huit morts dans une frappe israélienne sur l’hôpital Nasser

25-08-2025

Une frappe israélienne a visé, lundi, l’hôpital Nasser, principal établissement de santé du sud de la bande de Gaza, faisant au moins huit morts, selon un bilan communiqué à l’agence Associated Press par le ministère de la santé de l’enclave.

De son côté, la chaîne qatarie Al-Jazira évoque un bilan plus lourd, avec 15 morts, dont quatre journalistes, ainsi que des dizaines de blessés. La chaîne a également annoncé la mort de l’un de ses correspondants à Gaza, Mohammad Salama, confirmée par un porte-parole auprès de l’Agence France-Presse (AFP).

Cette attaque survient trois semaines après une précédente frappe israélienne qui avait coûté la vie à quatre journalistes et deux pigistes travaillant pour Al-Jazira.

